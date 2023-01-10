احتفلت النجمة سميرة سعيد بيوم ميلادها الموافق بمشاركة ثلاثة مقاطع فيديو من إهداء جمهورها عبر خاصية الإستوري بحسابها على "إنستغرام".

وتكون المقطع الاول من بداياتها الغنائية، والثاني مقطع خاص بعنوان "علقوا الزينة"، والمقطع الثالث من أغنية "هوا هوا".

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كما بدأت روابط المعجبين بفن سميرة سعيد بتنظيم عدة احتفالات على مدار اليوم، بمناسبة عيد ميلادها، وتم تداول مقطع فيديو بعنوان "سميرة سعيد نصف قرن من الإبداع"، يضم لقطات نادرة من مسيرتها الغنائية منذ كانت طفلة تعرف إليها الفنان عبد الحليم حافظ في المغرب، وتنبأ لها بمستقبل مبهر، ثم حماسة الملحن الراحل بليغ حمدي لتقديمها إلى الجمهور العربي. (سيدتي)