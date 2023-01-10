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المرأة
نصائح للتعامل بحكمة عندما يغضب زوجك
Lebanon 24
10-01-2023
|
14:00
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سواء كان زوجك عصبي وسريع الغضب، أو حدث موقف استثنائي أثار غضبه، ففي أوقات الغضب عليكِ التحلي بالحكمة حتى لا يشتعل الموقف وتتفاقم المشكلة لتتحول إلى أزمة في العلاقة.
وإليكِ هذه النصائح التي تساعدك على التعامل بحكمة في أوقات غضب زوجك.
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1- حافظي على هدوئك
غضب زوجك يمكن أن يستفزك للرد بنفس الطريقة، ولكن الانجراف لمعركة الغضب لن يجلب إلا المزيد من الصراعات والمشاكل، لذا حافظي على هدوئك وسيطري على انفعالاتك، مما يمكنكِ من تهدئة غضب زوجك واحتوائه وتخطي الموقف بسلام.
2- فكري في الأسباب المحتملة وراء غضب زوجك
قد يكون وراء غضب زوجك مشاكل في العمل، أو أزمة مالية، أو موقف سيئ تعرّض له، بالطبع هذا ليس مبرراً لتفريغ غضبه عليكِ، ولكن على الأقل فهمك لسبب غضبه قد يجعلكِ أكثر هدوءًا، ويساعدك على احتوائه وامتصاص غضبه.
3- لا توجهي لزوجك كلمات اللوم أو التوبيخ
غضب زوجك ليس شيئاً لطيفاً، ولكن آخر ما يحتاجه زوجك في هذا الوقت هو اللوم أو التوبيخ على مشاعره، لذا اختاري كلماتك بعناية، واكبحي رغبتك في لومه على غضبه أو توبيخه على أسلوبه.
المصدر: نواعم
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