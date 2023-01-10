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المرأة
معجون الأسنان والبثور... ماذا يقول خبراء التجميل؟
Lebanon 24
10-01-2023
|
23:00
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يلجأ الكثير من الأشخاص الى معجون الأسنان للتخلص من البثور التي تظهر على الوجه بشكل مفاجئ.
وفي تقرير نشره موقع Cleveland، أشار خبير تجميل الى أن أضرار معجون الأسنان على البشرة أكثر من منافعه، إذ يصبح مكان الحبوب أكثر احمراراً وتهيّجاً من السابق، وهذا لأن المعجون مليء بالمكونات المصمَّمة لمساعدة أسنانك من طريق تقليل الجير وتقوية المينا، لكن هذه المكونات نفسها تكون قوية جداً أو قاسية على بشرتك، ما يؤدي إلى الاحمرار، الاحتراق وتهيّج البشرة.
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ورأى خبير التجميل أن أفضل الخيارات لعلاج البثور، ومن السهل الحصول عليها، لأنها رخيصة الثمن، هو العلاجات الموضعية مثل الكريم الطبي الغني بحمض الساليسيليك، الذي يساعد على إزالة الطبقة العليا من الجلد التالف من طريق إذابة خلايا الجلد الميتة.
كما يمكن استخدام علاجات البقع الموجودة في الصيدلية والتي تكون غنية بالبنزويل بيروكسايد، وهو من المكونات الشائعة أيضاً في غسول الوجه والتي تهدف إلى منع ظهور حبّ الشباب في المقام الأول.
المصدر:
لها
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