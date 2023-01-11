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المرأة

للمرة الثانية... غادة عبدالرازق تنسحب من بطولة "ثلث الثلاثة"

Lebanon 24
11-01-2023 | 02:00
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غادرت الفنانة غادة عبدالرازق موسم المسلسلات المصرية لرمضان للعام الثاني على التوالي، بعدما تأكد خروج مسلسلها الجديد "ثلت التلاتة" من موسم 2023 بعد انسحابها للمرة الثانية من بطولة العمل، بسبب عدم استجابة الجهة المنتجة لطلباتها الفنية.
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وأكدت غادة عبدالرازق أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل توقفت بالفعل، ولن يُعرض في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، بعد خلافات أثيرت مؤخراً وتسببت في توقف المشروع، وذلك بالتزامن مع مواصلة المخرج محمد هشام الرشيدي اختيار باقي الأبطال، حيث كانت نجلاء بدر مرشحة للمشاركة.

وكشف مصدر من فريق عمل المسلسل أن المنتج ممدوح شاهين هو الذي قرر تأجيل طرح العمل لحين التوافق مع غادة عبدالرازق على بعض المطالب التي طلبت تنفيذها من الإنتاج، كما أكد أن الشركة لم تتعاقد مع فريق العمل بشكل رسمي حتى الآن.

وكانت غادة عبدالرازق، قد اعتذرت بشكل مفاجئ الشهر الماضي عن التواجد في المسلسل والغياب عن موسم رمضان، قبل التراجع عن هذا القرار، وتم ترشيح عدد من النجوم لمشاركتها البطولة على أن يبدأ التصوير في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري.
المصدر: سيدتي
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