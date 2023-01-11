ممثلة مصرية شهيرة تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف.. ماذا قالت؟

"الحمد الله على نعمة الاسلام "
تقولها وانت بتصلي ل ربنا او لنفسك او في وسط عيلتك مش تدخل تسَخف من عادات الناس وتقاليدهم وتتريق وتنهي كلامك بالحمد على نعمة الإسلام بقصدية سخرية منه ومن عقديته ! انت بتنتفض لدينك احترم بقى الآخر ودينه!
— Lekaa Elkhamissi لقاء الخميسي (@LekaaElkhamissy) January 9, 2023
"الحمد الله على نعمة الاسلام "
تقولها وانت بتصلي ل ربنا او لنفسك او في وسط عيلتك مش تدخل تسَخف من عادات الناس وتقاليدهم وتتريق وتنهي كلامك بالحمد على نعمة الإسلام بقصدية سخرية منه ومن عقديته ! انت بتنتفض لدينك احترم بقى الآخر ودينه!