ممثلة مصرية شهيرة تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف.. ماذا قالت؟

هاجمت الفنانة لقاء الخميسي بشكل حاد منتقدي الرقص والغناء في جنازة وديع، نجل الفنان السوري جورج وسوف.



وكتبت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، تغريدة عبّرت من خلالها عن استيائها من هذه الانتقادات مشيرةً إلى أنها عادات وتقاليد لا بد من احترامها بالقول: "الحمد الله على نعمة الإسلام تقولها وأنت بتصلّي لربنا أو لنفسك، أو في وسط عيلتك، مش تدخل تسخف من عادات الناس وتقاليدهم وتتريق وتنهي كلامك بالحمد على نعمة الإسلام، بقصد السخرية منه ومن عقيدته!، أنت بتنتفض لدينك احترم بقى الآخر ودينه!".

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