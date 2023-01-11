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المرأة

إليكِ 4 أسس تعتمد عليها التربية السليمة

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:00
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على الرغم من صعوبة التربية السليمة، إلا أنها ليست مستحيلة، عبر معرفة الأسس التي تعتمد عليها التربية السليمة، يمكنكِ ترتيب أفكارك وأولوياتك، وتربية طفلك وتنشئته بأسلوب سليم. وفيما يلي 4 أسس تعتمد عليها التربية السليمة، تعرفي عليها واعتمديها في تربية طفلك.
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1- بناء الشخصية
بناء شخصية قوية، واثقة، مثابرة، نزيهة، قادرة على تحمل المسؤولية، وتحمل الضغوط، تتحلى بالمرونة، والقدرة على رؤية الإيجابيات، وغيرها من الصفات الرائعة، هو الأساس الأول والأهم الذي يجب أن تعتمد عليه تربية طفلك، فالشخصية هي البناء الرئيسي الذي يقوم عليه مستقبل طفلك، فاحرصي على بناء شخصية سوية لطفلك.
2- الشعور بالأمان
الشعور بالأمان احتياج أساسي للطفل أثناء مراحل التربية، فالأمان هو ما يجعل طفلك قادر على الثقة بالآخرين، كما يجعله أكثر ثقة في قدراته، مما يجعله قادراً على المضي قدماً في حياته واغتنام الفرص بقوة وثقة وذكاء، فقط لأنه يحمل قلباً مطمئناً.
3- احترام الذات
عززي احترام طفلك لذاته منذ نعومة أظافره، لا تسمحي لأحد بالتعدي عليه أو السخرية منه، وعلميه حب نفسه، وتقدير نفسه، واحترام نفسه.
احترام طفلك لذاته يجعله أكثر استعداداً للتعامل مع تحديات الحياة بمرونة وثقة، ويكون من الصعب جداً النيل منه أو كسر ثقته بنفسه.
4- الانضباط الذاتي
من الطبيعي أن تقوم الأم بتنيه طفلها عندما يرتكب خطأ، ولكن من المهم أيضاً أن تعملي على تنمية الانضباط الذاتي داخل طفلك، والانضباط الذاتي، هو ضمير طفلك الذي يساعده على الابتعاد عن الخطأ، حتى لو لم يعلم أحد بهذا الخطأ، وهو ما يستمر معه باقي حياته، حيث ينشأ فرداً صالحاً قادراً على التفريق بين الخطأ والصواب، وقادر على ضبط نفسه وعدم الانجراف للخطأ، واختيار الصواب. (نواعم) 
 
 
المصدر: نواعم
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