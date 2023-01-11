العائلة الملكية طلبت من كيت ميدلتون تغيير تهجئة اسمها.. والسبب؟

نسمع الكثير عن العادات الغريبة للعائلة الملكية البريطانية، من ناحية كل شيء، حتى إنها أحياناً تمتد إلى طريقة نطق أسمائهم، وهو الأمر الذي جرى تطبيقه على أميرة ويلز الحالية كيت ميدلتون.



وفي التفاصيل التي كشفها الأمير هاري ضمن كتابه الجديد Spare، فإن الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا باركر، طلبا من كيت ميدلتون أن تعمل على تغيير تهجئة حروف اسمها الأول، وذلك حتى لا تتشابه طريقة النطق مع أفراد العائلة الملكية الآخرين، الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف C، ومنعاَ للتشابه معهم خصوصاً وأنهم كُثر.



Advertisement ووفقاً للأمير البريطاني، فإن تشارلز وكاميلا اقترحا على كيت ميدلتون كتابة اسمها، كاثرين، بحرف "K" لتجنب أي لبس. ووفقاً للأمير البريطاني، فإن تشارلز وكاميلا اقترحا على كيت ميدلتون كتابة اسمها، كاثرين، بحرف "K" لتجنب أي لبس.



وكان كتاب الأمير هاري الذي يحوي الكثير من أسراره وكواليس حياته وحياة عائلته، قد صدر عن طريق الخطأ قبل موعده المحدد بخمسة أيام في إسبانيا، حيث كان من المفترض أن يصدر في العاشر من الحالي، ليتم بعدها تسريب بعض صفحات الكتاب إلى وسائل الإعلام المختلفة.



ومن الأمور المهمة التي كشفها كتاب الأمير الشاب، كان روايات عن شجارٍ وعراكٍ بين الأمير هاري والأمير وليام، وتناول هاري للمخدرات غير المشروعة، والشعور بالذنب أثناء الحداد على والدته الأميرة ديانا لأنه لم يستطع البكاء عليها، والخلافات بين زوجة أخيه كيت وزوجته ميغان.



وكذلك كشف فيه، عدم تصديقه وشقيقه الأمير وليام، نبأ وفاة والدتهما، واعتقادهما أنها مختبئة لبعض الوقت وأن "ذلك جزءٌ من خطة"، وستظهر لتأخذهما ويعيشا معها، وأنه طلب من الشرطة أن يسمحوا له برؤية تقرير الوفاة، حتى يتأكد من ذلك.