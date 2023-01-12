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المرأة

بفستان شفاف.. ياسمينا زيتون حديث الجمهور خلال التحضيرات لمسابقة ملكة جمال الكون (فيديو وصور)

Lebanon 24
12-01-2023 | 02:30
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تتواجد ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في الولايات المتحدة لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستجري يوم السبت 14 كانون الثاني في نيو أورلينز- لويزيانا وهي تُكمل استعداداتها، لتمثيل لبنان أفضل تمثيل.

 

وشاركت ياسمينا أمس بالتحضيرات التي تُقام قبل إجراء المسابقة الجمالية.

 

وقد نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه فيديوهات لياسمينا خلال الاستعدادات للمسابقة، علما ان فقيه تدعم ياسمينا وترافقها حاليا في هذه التجربة.

 

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A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


 

وقد ظهرت ياسمينا خلال مرورها بفستان فضي شفاف من توقيع المصمم اللبناني العالمي شربل زويه وتمكنت من ان تصبح حديث السوشيل ميديا بهذه الإطلالة.   

 
 
 
 
 

ولا بد من الإشارة إلى ان التصويت للمشتركات يُشكّل أحد العوامل المهمّة في المسابقة، وقد دعت ياسمينا اللبنانيين للتصويت لها بكثافة. فهل ستتمكن من إحراز اللقب الجمالي للمرة الثانية بعد فوز ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق به للمرة الأولى عام 1971؟

 

 

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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