"متسيبنيش يا بابا".. وفاة والد الفنانة الشهيرة وهذا موعد الجنازة

أعلنت الفنانة ريم البارودي عن وفاة والدها بعد ساعتين فقط من مروره بأزمة صحية أثناء مكوثه في المستشفى، الذي دخله قبل أيام.

وكانت قد نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ليد والدها وهو على فراش المرض في المستشفى، وعلّقت عليها بقولها: "متسيبنيش يا بابا... رحمتك يارب"، لتعلن بعدها خبر الوفاة.

Advertisement



وكشفت ريم أن تشييع جثمان والدها سيتم بعد صلاة ظهر اليوم (الخميس) من مسجد السلام في مدينة نصر، وسيُقام العزاء في المسجد نفسه، لكنها لم تحدّد موعداً بعد.

وكانت ريم البارودي قد وجّهت رسالة مؤثرة لوالدها أثناء وجوده في أحد المستشفيات بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في "إنستغرام"، قالت فيه: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتُقضى، اللهم شفعه فيّ واشف أبي شفاء لا يغادر سقماً ولا عجزاً ولا ألماً عاجلاً غير آجل يا رب". (لها)