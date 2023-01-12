نانسي عجرم وأصالة وأنغام وإليسا معاً من جديد

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أيام قليلة تفصل الجمهور عن إعلان نتائح حفل صناع الترفيه Joy Awards الذي يجمع نجوم العالم العربي في منافسة قوية على لقب الأفضل.وبإفتتاحية الحفل سيفاجأ الجمهور أن ديكورات مسرح الحفل ستكون مستوحاة من مسارات النجوم بالسماء؛ وهو الأول من نوعه في هذه النوعية من الحفلات الخاصة بتوزيع الجوائز.ويضم الحفل عدداً من العروض الفنية لنجوم عرب ونجوم عالميين أيضاً.وقد ضمت المرحلة الأخيرة بالمنافسة الغنائية على لقب الأفضل لهذه الدورة كل من ملكة الإحساس إليسا ونانسي عجرم وأنغام وأصالة نصري، ويبدو أن المنافسة هذه المرة ستكون مختلفة خاصة أن فارق التصويتات بين النجمات ليس مرتفعاً.اما نادين نسيب نجيم، فقد وصلت أيضاً للترشيحات النهائية عن فئة التمثيل التي تتنافس فيها مع هند صبري وهدى حسين وإلهام على التي حصلت عليه بالدورة الماضية. (نواعم)