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المرأة
شخصية شهيرة تخسر أكثر من 80 مليون دولار.. كيف ومن هي؟
Lebanon 24
12-01-2023
|
08:00
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لا أحد يعلم لماذا تستمر المطربة السابقة، فيكتوريا بيكهام زوجة لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام بعلامتها التجارية التي تحمل اسمها، والتي تخسر ملايين الدولارات باستمرار.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن مدققي الحسابات، حذروا عضوة فريق سبايس غيرلز السابقة منذ فترة طويلة من قدرة شركتها على الاستمرار في العمل بسبب هذه الخسائر الفادحة.
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وبدأت خسائر فيكتوريا منذ العام 2008 وهو نفس العام الذي أنشأت فيه علامتها التجارية، وقد أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مجموع هذه الخسائر تعدى الـ 80 مليون دولار حتى الآن.
ويشير تقرير نشرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أن أحدث حسابات الشركة توضح بأنها خسرت في عام 2021 لوحده أكثر من سبعة ملايين دولار، مقابل خسائر بلغت 10.4 مليون دولار في عام 2020، وفي حال تم جمع خسائر الشركة منذ إنشائها، فإنها ستزيد عن 80 مليون دولار، وبالتالي فإن فيكتوريا لم تحقق هي وزوجها أي ربح من الشركة على الإطلاق.
وفي العام 2008 أطلقت فكتوريا بيكهام البالغة من العمر 48 عاماً شركة فيكتوريا بيكهام القابضة، التي بدأت بإنتاج مجموعة صغيرة من الفساتين، ثم توسعت الشركة لتشمل حقائب اليد والمعاطف والأحذية والإكسسوارات. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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