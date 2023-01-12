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المرأة

من هي بديلة بيرين سات في فيلم "بيهتار" المقبل؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 16:00
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رغم مرور أكثر من 14 عاماً على ظهور شخصية "بيهتار زغاليل" والمعروفة باسم "سمر" عربياً في مسلسل "العشق الممنوع"، إلا أن هذه الشخصية التي قدمتها النجمة التركية بيرين سات في المسلسل، لا تزال تحظى بشعبيةٍ كبيرة حتى أنها اعتُبرت أفضل شخصية تلفزيونية نسائية في تركيا.
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ويبدو أن هذه الشخصية المفضلة، دفعت بصُناع الدراما في تركيا لإعادة إحيائها من خلال فيلم جديد، حيث وافقت النجمة التركية فرح زينب عبدالله على بطولة فيلم " بيهتار" وستقدم الشخصية نفسها.



وتدور أحداث الفيلم الجديد في حقبةٍ زمنيةٍ مختلفة عن الحقبة الزمنية التي دارت فيها أحداث المسلسل. ويحكي الفيلم قصة المسلسل نفسها، ولكن في أجواء تدور في عام 1900، وسيجري عرضه على إحدى المنصات الرقمية.
 
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