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المرأة

كيف تكشفين مشاكل السمع لدى طفلك الرضيع؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 23:00
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لفتت مجلة "إلتيرن" الألمانية إلى انه يمكن التعرف على مشاكل السمع لدى الرضع عبر ملاحظة بعض العلامات.


ومن أبرز هذه العلامات، عدم نظر الرضيع إلى مصدر الصوت، بين 3 و4 أسابيع، وغياب الشعور بالفزع عند غلق الأبواب بشدة، بين 4 و 6 أسابيع.
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هذا وتتمثّل الأعراض الأخرى في العجز عن نطق أصوات من مقطعين فبين 6 و 7 أشهر، وغياب الاستجابة إلى النداءات الخافتة من مسافة قصيرة أو نداءات التحذير في الشهر العاشر من العمر.


كما شدّدت المجلة على استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب وعلاجه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن من الأسباب المحتملة: التهابات الأذن الوسطى، أو الحصبة، أو الحمى القرمزية أو الجروح الناجمة عن استعمال أعواد الأذن، أو الشمع في قناة الأذن أو تضخم اللوزتين.
المصدر: 24.ae
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