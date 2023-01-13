ما هي فوائد وأنواع الطين للعناية بالبشرة؟

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يعرف الطين بأنه يزيل الشوائب ويهدئ التهيج وينظف البشرة بعمق وبلطف من جميع الأنواع والأعمار، ويمكن أن يساعد في تحويل بشرتك إلى الأفضل مع الاستخدام المنتظم. ومع مرور الوقت، يمكنك أن تتوقعي أن تتكافئي ببشرة ناعمة وسلسة وأكثر إشراقاً من أي وقت مضى. في ما يلي أنواع مختلفة من الطين للعناية بالبشرة:يساعد الطين الأبيض على إزالة الشوائب من البشرةيحتوي الطين الأبيض أو الكاولينيت على نسبة عالية من السيليكا، والألومينا. ويعتبر أنقى وألطف طين على الإطلاق. يتم استخدامه للتخلص من السموم وإزالة خلايا الجلد الميتة، وامتصاص الزيوت الزائدة التي تسد مسام البشرة. كما يساعد على تجديد خلايا البشرة، ويمنع شيخوخة الجلد، وأيضاً يحسن بنية الجلد ويعزز المرونة. إضافة إلى ذلك، يعدّ الطين الأبيض مقشراً خفيفاً للبشرة، ما يساعد على تنظيف البشرة من الشوائب، وبالتالي الكشف عن بشرة أكثر ناعمة ومشرقة. يعتبر الطين الأبيض مثالي لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة.يفيد الطين الأخضر في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني للبشرةالطين الأخضر ذو قيمة عالية، لمحتواه المعدني وخصائصه المضادة للالتهابات، وإزالة السموم والموازنة. إنه مثالي للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب أو الرؤوس السوداء أو المسام المتوسعة. وهو رائع لاستعادة التوازن للبشرة. يمتص هذا الطين القوي الزيت الزائد الذي قد يسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب والعيوب، ويتضاعف كمنظف قوي وعميق يساعد على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة. كما يحفز الطين الأخضر تجديد الخلايا، ويترك لك بشرة متوهجة ومتوازنة.الطين الوردي غني بالمعادن والسيليكا وأكسيد الحديد. هذا الطين هو خليط من الطين الأحمر والطين الأبيض. غالباً ما يستخدم كقناع للوجه لتأثيراته المنقية ومضادات الأكسدة ومزيل الاحتقان والمهدئة والتجديدية. إنه مثالي للبشرة الحساسة والجافة، لأنه يصلح الأنسجة الضامة وينعم البشرة.يعتبر الطين الوردي مكوناً أساسيا للعناية بالبشرة لأولئك الذين يرغبون في تقليل التهيج والالتهابات المتعلقة بحالات الجلد المشددة بما في ذلك حب الشباب. الطين الوردي غني بالسيليكا، ما يساعد على تحسين مرونة الجلد وتجديد الخلايا، ما يؤدي إلى بشرة نضرة وأكثر شبابا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تقليل الرؤوس السوداء، وتوفير الرطوبة والطاقة للبشرة المتعبة والباهتة، والعمل على تهدئة الالتهاب مع تقشير البشرة برفق، مما يجعل البشرة ناعمة وسلسة ومنتعشة ونضرة.الطين الأصفر غني بالمغنيسيوم والحديد. يتم استخدامه كعلاج محفز ومنعش. يزود الطين الأصفر الجلد بالأكسجين بفضل محتواه المائي العالي. وهو مثالي لأنواع البشرة الجافة، بما في ذلك البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.