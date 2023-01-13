دنيا بطمة تثير الجدل بقصر فستانها وكعبها العالي.. والجمهور: ملابس فتيات الكباريهات (صور)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلاً واسعاً بصورة جديدة جريئة من مدينة طنجة شمال المغرب.

وأطلت بطمة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بفستان أسود قصير جداً من توقيع دار "فالنتينو"، نسّقته مع حقيبة يد صغيرة باللون الزهري وحذاء بكعب عالٍ باللون عينه.

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وقالت في تعليقها على المنشور: "يلا كبشرو يا بنات اول صورة".

وما لفت أنظار المتابعين، هو الحذاء الزهري العالي الذي استكملت دنيا بطمة إطلالتها، والذي أثار سخرية متابعي دنيا.

وشبّه البعض ملابسها بملابس فتيات الكباريهات، فقال أحدهم: "دنيا انت فنانة عظيمة لكن هده الإطلالة عيب وعار على جمهورك خلي هدا اللباس لأصحاب الكباريهات لا يليق بأم للطفلتين".

وكانت دنيا بطمة قد أعلنت عن انتصارها في دعوى طلاق الشقاق التي رفعتها ضد زوجها العام الماضي، بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات، متهمةً إياه بالخيانة الزوجية. (لها)