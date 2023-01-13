السرطان ينهي حياة عارضة الأزياء الشهيرة!

فارقت عارضة الأزياء الألمانية تاتيانا باتيتز الحياة عن عمر ناهز الـ56 عاماً بعد صراع مع سرطان الثدي.

وبحسب وكالة الأزياء التي تعمل بها تاتيانا، فإن النجمة توفيت في منزلها في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأميركية، صباح الأربعاء.

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وبدأت تاتيانا، المولودة في 5 أيار عام 1966، حياتها المهنية عام 1983 وهي في عمر الـ17 وعرفت شهرتها بعد عدة أعوام خاصة عندما ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة "فوغ" برفقة أهم عارضات الأزياء في العالم، وهن ناعومي كامبيل وكريستي تورليغتون وليندا إيفانجيليستا إضافة إلى سيندي كروفورد.

وبعد ذلك ظهرت النجمة تباعاً على العديد من أهم المجلات العالمية المختصة بالأزياء، ثم ظهرت كبطلة في فيديو كليب أغنية Freedom! 90 للنجم الإنكليزي الشهير جورج مايكل.

وبعد ذلك بدأت الراحلة تظهر في عروض أزياء أشهر بيوت الموضة، ومن بينها شانيل وكالفن كلاين وفريساتشي، حتى أصبحت واحدة من أهم 10 عارضات أزياء في العالم في التسعينيات. (سيدتي)