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المرأة

السرطان ينهي حياة عارضة الأزياء الشهيرة!

Lebanon 24
13-01-2023 | 11:00
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فارقت عارضة الأزياء الألمانية تاتيانا باتيتز الحياة عن عمر ناهز الـ56 عاماً بعد صراع مع سرطان الثدي.
 
وبحسب وكالة الأزياء التي تعمل بها تاتيانا، فإن النجمة توفيت في منزلها في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأميركية، صباح الأربعاء.
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Photographer Peter Lindbergh and model Tatjana Patitz on September 20, 2016 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
 
وبدأت تاتيانا، المولودة في 5 أيار عام 1966، حياتها المهنية عام 1983 وهي في عمر الـ17 وعرفت شهرتها بعد عدة أعوام خاصة عندما ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة "فوغ" برفقة أهم عارضات الأزياء في العالم، وهن ناعومي كامبيل وكريستي تورليغتون وليندا إيفانجيليستا إضافة إلى سيندي كروفورد.
 
وبعد ذلك ظهرت النجمة تباعاً على العديد من أهم المجلات العالمية المختصة بالأزياء، ثم ظهرت كبطلة في فيديو كليب أغنية Freedom! 90 للنجم الإنكليزي الشهير جورج مايكل.
 
وبعد ذلك بدأت الراحلة تظهر في عروض أزياء أشهر بيوت الموضة، ومن بينها شانيل وكالفن كلاين وفريساتشي، حتى أصبحت واحدة من أهم 10 عارضات أزياء في العالم في التسعينيات. (سيدتي)
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