14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
احالة الاعلامية المصرية الشهيرة للتحقيق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-01-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، قراراً بإحالة الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" بقناة mbc مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.
Advertisement
وقال نقيب الإعلاميين إن "القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة".
وفي اتصال مع ET بالعربي، لفت سعدة الى أن ياسمين لم تقنن وضعها من النقابة منذ البداية، موضحا أن القرار بحق ياسمين هو للتحقيق معها وليس وقفا"، لافتا الى انه سيتم الكشف عما سيجري بعد التحقيق معها.
وكانت ياسمين عز قد أثارت حالة من الجدل وردود فعل واسعة خلال الفترة الماضية بعد حديثها عن كيفية تعامل المرأة مع زوجها.
وتباينت ردود الفعل ما بين تشبيهها برضوى الشربيني والسخرية، كما طالب البعض بوقف برنامجها، وعدم إذاعته مرة أخرى. (et بالعربي)
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانيّة تتعرّض لمحاولة قتل على طريق المطار.. من هي؟
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تتعرّض لمحاولة قتل على طريق المطار.. من هي؟
05:02 | 2023-01-13
13/01/2023 05:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-13
13/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع "مستعدّ" لاستقبال باسيل بشرط.. كيف يقرأ "التيار" هذا الموقف؟!
Lebanon 24
جعجع "مستعدّ" لاستقبال باسيل بشرط.. كيف يقرأ "التيار" هذا الموقف؟!
04:30 | 2023-01-13
13/01/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
08:00 | 2023-01-13
13/01/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
15:08 | 2023-01-13
13/01/2023 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-01-13
ما هي فوائد وأنواع الطين للعناية بالبشرة؟
11:00 | 2023-01-13
السرطان ينهي حياة عارضة الأزياء الشهيرة!
08:00 | 2023-01-13
في أوّل تعليق لها بعد زيارتها لفضل شاكر... ماذا قالت شيرين عبد الوهاب عن الجيش؟ (فيديو)
07:00 | 2023-01-13
دنيا بطمة تثير الجدل بقصر فستانها وكعبها العالي.. والجمهور: ملابس فتيات الكباريهات (صور)
05:00 | 2023-01-13
"قريب جداً من قلبي "... هند صبري تكشف عن مشروع سيبصر النور قريباً (صورة)
05:00 | 2023-01-13
بعد إطلالتها الشابة... أصالة تكشف: عندي عقدة طفولة (صورة)
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
14/01/2023 03:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
14/01/2023 03:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
14/01/2023 03:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact