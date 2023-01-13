Advertisement

المرأة

احالة الاعلامية المصرية الشهيرة للتحقيق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1028479-638092292208881607.jpg
Doc-P-1028479-638092292208881607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، قراراً بإحالة الإعلامية ياسمين عز مقدمة ‏برنامج "كلام الناس" بقناة ‏mbc‏ مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.‏
Advertisement
وقال نقيب الإعلاميين إن "القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى ‏الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة".‏
وفي اتصال مع ET بالعربي، لفت سعدة الى أن ياسمين لم تقنن وضعها من النقابة منذ البداية، موضحا أن القرار بحق ياسمين هو للتحقيق معها وليس وقفا"، لافتا الى انه سيتم الكشف عما سيجري بعد التحقيق معها.


وكانت ياسمين عز قد أثارت حالة من الجدل وردود فعل واسعة خلال الفترة الماضية بعد حديثها عن كيفية تعامل المرأة مع زوجها.

وتباينت ردود الفعل ما بين تشبيهها برضوى الشربيني والسخرية، كما طالب البعض بوقف برنامجها، وعدم إذاعته مرة أخرى. (et بالعربي)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-13
11:00 | 2023-01-13
08:00 | 2023-01-13
07:00 | 2023-01-13
05:00 | 2023-01-13
05:00 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website