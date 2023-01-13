احالة الاعلامية المصرية الشهيرة للتحقيق.. إليكم التفاصيل

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، قراراً بإحالة الإعلامية ياسمين عز مقدمة ‏برنامج "كلام الناس" بقناة ‏mbc‏ مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.‏

وقال نقيب الإعلاميين إن "القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى ‏الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة".‏

وفي اتصال مع ET بالعربي، لفت سعدة الى أن ياسمين لم تقنن وضعها من النقابة منذ البداية، موضحا أن القرار بحق ياسمين هو للتحقيق معها وليس وقفا"، لافتا الى انه سيتم الكشف عما سيجري بعد التحقيق معها.وكانت ياسمين عز قد أثارت حالة من الجدل وردود فعل واسعة خلال الفترة الماضية بعد حديثها عن كيفية تعامل المرأة مع زوجها.وتباينت ردود الفعل ما بين تشبيهها برضوى الشربيني والسخرية، كما طالب البعض بوقف برنامجها، وعدم إذاعته مرة أخرى. (et بالعربي)