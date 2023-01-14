حسناء تيك توك التي تقود إمبراطورية "إل تشابو" للمخدرات.. من هي؟

برزت زوجة نجل إمبراطور المخدرات في المكسيك، أوفيديو غوزمان لوبيز إلى الأضواء كأقوى شخصية في، كارتل سالينوا، الذي يعتبر أخطر عصابة لترويج وبيع المخدرات في العالم.وبحسب صحيفة "التايمز" اللندنية، فإن أدريانا ميزا توريس، التي يُعتقد أنها في أوائل الثلاثينات من عمرها، قد رسخت نفسها "ملكة" في "لوس تشابيتوس"، وهو فصيل من كارتل سينالوا.وكان قد جرى القبض على زوجها، وهو نجل خواكين "إل تشابو" غوزمان المسجون في الولايات المتحدة، عقب معارك عنيفة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر مما أدى إلى مصرع 29 شخصًا، عشرة منهم جنود مكسيكيون.

وتتباهى ميزا توريس بنفوذها، إذ أضحت تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلقب "زوجة الرئيس"، كما تتفاخر بثروتها ومقتنياتها وممتلكاتها عبر سلسلة من المنشورات ومقاطع الفيديو في تطبيق "تيك توك".ولعائلة إدريانا تاريخ حافل في مافيا سينالوا، فوالدها هو راؤول ميزا أونتيفيروس، المعروف بالاسم الحركي "إل إم 6"، والذي كان أحد القيادات الهامة في الكارتل قبل أن يلقى حتفه في العام 2007.ولقي شقيقها، سيزار راؤول، المعروف باسم "إل ميني إم 6"، مصيرًا مشابهًا لوالده، إذ قتل في تبادل لإطلاق النار، وهو في سن الثامنة عشرة.وكانت أدريانا قد اشتهرت في المكسيك عقب زواجها من أوفيديو غوزمان لوبيز المعروف بلقب "إل راتون" أي الجرذ، ومن المرجح أن يجري تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يقضي بقية عمره وراء القضبان كما حدث مع والده.