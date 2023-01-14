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المرأة

بعد تعرّضها لأزمة حادّة... سوسن بدر تواجه شائعة وفاتها!

Lebanon 24
14-01-2023 | 16:00
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ردت الفنانة سوسن بدر على شائعة وفاتها التي تصدرت ترند موقع تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بإعادة مشاركة عدة صور لها للتأكيد على تمتعها بصحة جيدة، وتفرغها لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "بابا المجال" المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023.
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وأعادت سوسن بدر مشاركة صورة لها برفقة الفنانة بشرى والنجمة عبير صبري وزوجها، كما أكدت أنها موجودة حالياً في بيروت لتصوير مسلسلها الجديد "بابا المجال".

وبالوقت نفسه أصدر نقيب المهن التمثيلية في مصر د. أشرف زكي توضيحاً عاجلاً أكد فيه عدم صحة شائعة وفاة بدر بعد إصابتها بأزمة مفاجئة ودخولها أحد مستشفيات القاهرة، مؤكداً أن الفنانة المصرية البالغة من العمر 65 عاماً غير موجودة في مصر من الأساس.

ووصف أشرف زكي، شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر، بأنها شائعة سخيفة، مؤكداً أن "الفنانة الكبيرة في لبنان لتصوير أحد أعمالها الرمضانية، وأن كل ما تردد عن الحالة الصحية للفنانة ليس له أي أساس من الصحة، وأنها بحالة صحية جيدة والحمد لله".
المصدر: سيدتي
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