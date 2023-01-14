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المرأة

شيرين تروي ما شعرت به قبيل حفلها الأخير.. وهذا ما قالته عن حياتها الزوجية

Lebanon 24
14-01-2023 | 23:00
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حاولت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تجاوز الموقف المحرج الذي تعرض له زوجها حسام حبيب من جمهور حفلها في دولة الكويت بعدما ردد أفراده جملة "مش بنحبه"، وخرجت في مكالمة هاتفية للكشف عن تفاصيل حياتها الزوجية الآن وقالت حسام حبيب "ماشي كويس معايا".
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وأكدت شيرين أنها كانت خائفة من جمهورها قبل تقديم الحفل، نظراً لما مرت به من أزمات عاصفة في الشهور القلية الماضية.

وقالت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "أنا دلوقتي بضيع وقتي بين شغلي والرياضة والبنات، وانبسطت اوي اوي من امبارح والحفلة كانت فوق الخيال"، ليسألها عمرو أديب: "أوعى يكون حسام حبيب مزعلك؟"، لترد الفنانة شيرين عبدالوهاب: "حسام حبيب زي الفل معايا".

وتابعت شيرين عبدالوهاب: "مكنتش عارفة الناس كنت وحشاهم اوي كده، وكنت خايفة أول الحفل، والجمهور أسعدني جداً، وكان شيء فوق الخيال".

وأضافت الفنانة شيرين عبدالوهاب: "صحتي كويسة وفي تحضيرات لحفلات والبوم جديد كمان".

وقالت الفنانة شيرين عبدالوهاب: "حفل الكويت من أجمل الحفلات إللي عملتها وكنت بغني طبقات عمري ما غنيت منها قبل كده وصوتي كان واسع ومفتوح أوي".

وواصلت قائلة: "لقيت في حفل الكويت جمهور بيفهم وذواق وبيقدر الفن وكبير وعريض وكان واحشني وأنا كنت سعيدة بيهم".
المصدر: سيدتي
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