انهيار الفنانة الشهيرة بالبكاء في عزاء والدها (صور)

لم تتمالك الفنانة ريم البارودي نفسها في عزاء والدها، حيث دخلت في حالة من البكاء الشديد وصلت الى حد الانهيار بمجرد بدء العزاء.

Advertisement







وكانت ريم البارودي قد أعلنت عن وفاة والدها بعد مروره بأزمة صحية خلال الأيام الماضية. وكانت ريم البارودي قد أعلنت عن وفاة والدها بعد مروره بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.





ونعت والدها من خلال منشور على خاصية القصص ‏المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".‏ ونعت والدها من خلال منشور على خاصية القصص ‏المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".‏