Advertisement

المرأة

انهيار الفنانة الشهيرة بالبكاء في عزاء والدها (صور)

Lebanon 24
15-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1028931-638093687657376875.jpg
Doc-P-1028931-638093687657376875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تتمالك الفنانة ريم البارودي نفسها في عزاء والدها، حيث دخلت في حالة من البكاء الشديد وصلت الى حد الانهيار بمجرد بدء العزاء.
 
 
Advertisement
 
 



وكانت ريم البارودي قد أعلنت عن وفاة والدها بعد مروره بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.
 
 


ونعت والدها من خلال منشور على خاصية القصص ‏المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".‏
 
انهيار ريم البارودي في عزاء والدها وزينة تتدخل - الأسبوع


وشُيعت جنازة والد الفنانة ريم البارودي، الخميس الماضي عقب صلاة الظهر من مسجد السلام في مدينة ‏نصر. (لها)
 
 
محمد رمضان يقبل يدها.. نجوم الفن يؤدون واجب العزاء في والد ريم البارودي (صور) | المصري اليوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-15
05:00 | 2023-01-15
04:30 | 2023-01-15
04:17 | 2023-01-15
23:00 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website