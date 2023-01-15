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المرأة

ظهرت عارية في السرير.. ميريام كلينك تعود بكليب جديد والجمهور يُهاجمها (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2023 | 04:17
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نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيه الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فقد ظهرت ميريام عارية في السرير وهي تغني بطريقة اعتبرها البعض مستفزة، وعلقت على الفيديو بالقول: "هذا الأحد.. عملي".

 

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A post shared by Myriam Klink (@myriamklinkk)


 
 

وقد انهالت تعليقات المتابعين الذين هاجموا بغالبيتهم ميريام.

 

ويبدو ان ميريام ستطلق فيديو كليب اليوم الأحد وذلك بعد إطلاقها منذ عدة سنوات كليب "فوت الغول" الذي أثار حينها جدلا واسعا.

 

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