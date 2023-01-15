أحلام الشامسي تعلن موعد حفلها الجديد بموسم الرياض

أعلنت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي مشاركتها في النسخة الحالية من "موسم الرياض" من خلال "الليلة الماسية" يوم الخميس 26 كانون الثاني الحالي.



وقالت في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "بعد هذي الليله العظيمة ليلة فدوة عيونك انتظرونا في ليله استثنائيه الليلة الماسية في رياض العز والفخر مع الشركه العظيمة بانش مارك ليلة فنانة العرب أحلام بتاريخ 26 من هذا الشهر الحالي على مسرح العظيم ابوبكر سالم انتظركم احلام في ليلتي الماسية".

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وأضافت في منشور آخر: "شكراً هيئه الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والامتنان على حرصك ليكون حفلي من اجمل وأميز الليالي شكراً الشركه العظيمه بنش مارك انتظرونا وليله باذن الله ستكون الاروع اوعدكم 26 يناير من هذا الشهر فقط حفله واحده في كل الموسم لتكون الاميز اوعدكم بدئنا العد التنازلي".

وتابعت في تغريدة ثالثة عبر "تويتر": "نعم يا ساده انها الليلة الماسيه 26 يناير مع العظيمة بانش مارك في موسم لا مثيل له موسم الرياض 2022 على مسرح العظيم ابو بكر سالم شكراً معاليك شكراً بوناصر الغالي شكراً #تركي_آل_الشيخ على الدعم الآ محدود انتظركم". (لها)