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المرأة

ابنة هيفا وهبي باطلالة جميلة بالاسود (صور)

Lebanon 24
15-01-2023 | 04:30
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وظهرت زينب في الصور وهي تلتقط سيلفي وترتدي فستانا اسود اللون ضيق أظهر منحنيات جسدها ورشاقتها.

 

 
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وكانت زينب أثارت الجدل مؤخرا بعدما بدت وكأنها تناجي والدتها بعد إعادتها مشاركة مقطع فيديو يظهر فيه الشاعر فارس قطرية يسرد مجموعة من الأبيات في إحدى حلقات برنامج الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، وقال بتأثر: "أمك عشان أمك أحن الناس على همومك بتغسل قلبك الزعلان لا بتعبيبك ولا بتلومك".

 

وتابع: "ملكش صحاب فبتصاحبك وبتهون عليك صعبك وبتديك دعوتين تنزل تلاقي البركة في هدومك".

 

وأرفقت فياض الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "آااااخ يا أمي الله يطول بعمر أمهاتكم".

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