كارول سماحة تتألق بالأزرق في حفل موسم الرياض (صور)

تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مسرح أبو بكر سالم، خلال إحياء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وظهرت كارول فى الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا أزرق طويل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.