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المرأة

كارول سماحة تتألق بالأزرق في حفل موسم الرياض (صور)

Lebanon 24
15-01-2023 | 11:00
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تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مسرح أبو بكر سالم، خلال إحياء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض.
 
 
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وظهرت كارول فى الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا أزرق طويل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.
 



وقدمت كارول سماحة أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنية مغرم بمين التى طرحتها مؤخرا. (سيدتي)
 
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