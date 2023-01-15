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المرأة

طرق خاطئة في التعامل مع زوجك تدمر علاقتكما

Lebanon 24
15-01-2023 | 14:00
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يُعتبر أساس العلاقة الصحية الناجحة هو التعامل بحكمة ونضج واتباع أساليب صحية بين الزوجين، أما التعامل بطرق خاطئة، فهو ما يدمر العلاقة بين الزوجين ببطء، مما يهدد بانهيار الزواج.
اليك اساليب خاطئة في التعامل مع الزوج، يمكن أن تدمر العلاقة. تجنبيها في علاقتك بزوجك.
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1- استخدام أسلوب التصعيد
أسلوب التصعيد يحدث عندما يقرر الزوجان عدم التوقف عن المناقشة الحادة، ويقرر أحد الطرفين أو كلاهما، الرد بقسوة والهجوم على الآخر من أجل الانتصار في المشادة.
والتصعيد أسلوب خطير يسبب تضاعف حجم المشكلة، كما أنه يؤذي العلاقة بين الزوجين بشكل تدريجي، حيث يعتاد الزوجين على تصاعد نبرة الحوار بينهما، حتى يصلان لمرحلة سيئة من التواصل، يصعب بعدها السيطرة على الوضع.
2- تعمد الإحراج والكلمات القاسية
في المناقشات الحادة والمشادات بين الزوجين، من السهل الفوز بإلقاء كلمة قاسية تجرح الشريك، ولكن هذا الفوز ما هو إلا خسارة كبيرة للطرفين، فالإحراج الشديد والكلمات القاسية تسبب شرخاً في العلاقة، قد يستحيل بعده أن تعود كما كانت.
3- الظن السيئ
الظن السيئ يكون بسبب نقص الثقة في الشريك، والظن السيئ باستمرار يدمر العلاقة بين الزوجين، حيث يعتمد أحد الطرفين على إساءة الظن والتفسيرات السلبية لأي تصرف يقوم به الطرف الآخر، مما يسبب الضغائن ويشعل المشاكل بينهما. (نواعم) 
 
المصدر: نواعم
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