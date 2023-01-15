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لبنان يلمع في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2023 | 23:00
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خطف تاج ملكة جمال الكون الأضواء خصوصاً وانه تاج لم تضع مثله أي ملكة جمال على رأسها قبل الآن، لأنه نادر والأغلى على الاطلاق.
هذا التاج صنعته دار لبنانية شهيرة على مستوى دولي في عالم المجوهرات، مقرها العربي بدبي، ويديرها 3 أشقاء توارثوا ملكيتها أبا عن جد: "فرد معوّض" الذي ولد قبل 53 عاما في بلدة "زغرتا" بشمال لبنان، ونشأ في سويسرا، ويقيم حاليا بتايلاند، فيما يقيم شقيقه باسكال في الولايات المتحدة، و"ألان" بسويسرا، وهم من أدخلوا الدار قبل 3 أعوام في شراكة مع منظمة ملكة جمال الكون لصنع تيجان فريدة من نوعها للفائزات بالمسابقة.
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دار "معوّض للمجوهرات" صممت التاج، وصنعته من 110 قراريط ياقوت أزرق، و48 قيراطا من ماس أبيض، تبرز في أعلاه درة من 45،14 قيراط ياقوت ملكي أزرق، وفقا لما تلخص "العربية.نت" مقتطفات قرأتها عنه أونلاين، وورد ببعضها أن الدار التي تأسست قبل 135 عاما، أطلقت عليه اسم Force for Good وأن كلفته عليها بلغت 5 ملايين و750 ألف دولار، وهو ما ذكرته أيضا سيدة الأعمال التايلاندية Anne Jakrajutatip المالكة لمسابقة ملكة جمال الكون.


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