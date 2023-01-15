14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فيديو
لبنان يلمع في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
Lebanon 24
15-01-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطف تاج ملكة جمال الكون الأضواء خصوصاً وانه تاج لم تضع مثله أي ملكة جمال على رأسها قبل الآن، لأنه نادر والأغلى على الاطلاق.
هذا التاج صنعته دار لبنانية شهيرة على مستوى دولي في عالم المجوهرات، مقرها العربي بدبي، ويديرها 3 أشقاء توارثوا ملكيتها أبا عن جد: "فرد معوّض" الذي ولد قبل 53 عاما في بلدة "زغرتا" بشمال لبنان، ونشأ في سويسرا، ويقيم حاليا بتايلاند، فيما يقيم شقيقه باسكال في الولايات المتحدة، و"ألان" بسويسرا، وهم من أدخلوا الدار قبل 3 أعوام في شراكة مع منظمة ملكة جمال الكون لصنع تيجان فريدة من نوعها للفائزات بالمسابقة.
Advertisement
دار "معوّض للمجوهرات" صممت التاج، وصنعته من 110 قراريط ياقوت أزرق، و48 قيراطا من ماس أبيض، تبرز في أعلاه درة من 45،14 قيراط ياقوت ملكي أزرق، وفقا لما تلخص "العربية.نت" مقتطفات قرأتها عنه أونلاين، وورد ببعضها أن الدار التي تأسست قبل 135 عاما، أطلقت عليه اسم Force for Good وأن كلفته عليها بلغت 5 ملايين و750 ألف دولار، وهو ما ذكرته أيضا سيدة الأعمال التايلاندية Anne Jakrajutatip المالكة لمسابقة ملكة جمال الكون.
المرأة
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
Lebanon 24
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
13:22 | 2023-01-15
15/01/2023 01:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابّة "جويا" في معراب.. ماذا عُثر بحوزتها؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابّة "جويا" في معراب.. ماذا عُثر بحوزتها؟
08:10 | 2023-01-15
15/01/2023 08:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائيّة.. ماذا يجري الآن؟
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائيّة.. ماذا يجري الآن؟
07:00 | 2023-01-15
15/01/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:42 | 2023-01-15
15/01/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما هاجر إلى الإمارات.. شاهدوا أول تعليق لطوني بارود ما قاله مؤثر جداً (فيديو)
Lebanon 24
بعدما هاجر إلى الإمارات.. شاهدوا أول تعليق لطوني بارود ما قاله مؤثر جداً (فيديو)
03:57 | 2023-01-15
15/01/2023 03:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:00 | 2023-01-16
ريهام حجاج تتغزل بزوجها في رسالة رومانسية: "حبيبي" (صورة)
16:00 | 2023-01-15
كيف يحل الزنك العديد من مشاكل البشرة والشعر؟
14:00 | 2023-01-15
طرق خاطئة في التعامل مع زوجك تدمر علاقتكما
11:00 | 2023-01-15
كارول سماحة تتألق بالأزرق في حفل موسم الرياض (صور)
08:00 | 2023-01-15
من حفل شيرين مشاهد لم تُعرض.. أحضان وقبلات وحسام حبيب يحملها (فيديو)
05:00 | 2023-01-15
أحلام الشامسي تعلن موعد حفلها الجديد بموسم الرياض
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
16/01/2023 09:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
16/01/2023 09:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
16/01/2023 09:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact