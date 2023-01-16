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المرأة

بعد 27 سنة على تتويجها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر (صورة)

Lebanon 24
16-01-2023 | 03:39
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تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماع نشرها الطبيب روي مطران عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها برفقة نسرين نصر ملكة جمال لبنان السابقة.

 

نسرين التي ابتعدت عن الأضواء ظهرت من دون ماكياج ولا زالت تتمتع بالملامح نفسها.

 

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A post shared by Dr Roy Moutran (@dr_roy_moutran)


 
 

وأكد رواد مواقع التواصل انها لا تزال جميلة ولا تزال كما عرفها الجمهور على الرغم من مرور السنوات.

 

وانتخبت نسرين نصر ملكة جمال لبنان لعام 1996 ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1996.

 

دخلت نسرين عالم الإعلام من خلال تقديم برنامج "يا عمري" على شاشة تلفزيون "المستقبل".

 

بعدها اعتزلت الكاميرات وأسست شركة لها تختصّ في مجال الديكور والهندسة الداخلية.

 

عام 2017 تزوّجت نسرين من رجل الأعمال اللبناني كريم كاراغولا .

المصدر: "رصد" لبنان 24
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