إعلامية عريقة تعود إلى الشاشة بعد غياب.. ماذا قالت عن برنامجها؟

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مع الإعلان عن انطلاق أول قناة فضائية تهتم بشؤون المرأة والتي تحمل اسم "هي"، أعلنت إدارة القناة الجديدة التعاقد مع الإعلامية نجوى إبراهيم لتقديم برنامج جديد على شاشتها، بما يشكّل عودة قوية لنجوى الى التقديم التلفزيوني بعد غياب سنوات طويلة عن العمل الإعلامي.وعبّرت نجوى في تصريحات خاصة لـ"لها" عن سعادتها بالعودة الى الشاشة الصغيرة، والتي وصفتها بعشقها الأول.وكشفت إبراهيم عن تفاصيل تعاقدها مع القناة، قائلةً: "فوجئت بالمسؤولين عن القناة يتواصلون معي للظهور على شاشة القناة مع بداية انطلاقها، وعقدنا جلسات تحضير وعملنا تسجيلات كثيرة"، وأضافت: "لم نستقر بعد على اسم البرنامج أو نحدّد موعد عرضه، وإن كان من المحتمل أن يُعرض في رمضان"، مؤكدة أن محتوى البرنامج سيكون عن المرأة، لأنها الأم والزوجة وأساس المجتمع.ونجحت إدارة المحطة في التعاقد مع نجوى إبراهيم، باعتبارها من أهم الإعلاميين في مصر وتحظى بقبول كبير لدى الجمهور المصري، إلى جانب خبرتها الطويلة في تقديم البرامج.