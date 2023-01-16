نصائح لتحسين علاقتك بابنك المراهق



Advertisement اليك هذه النصائح التي تساعدك على تحسين علاقتك بابنك المراهق. تشكو الكثير من الأمهات من تأثر علاقتهن بأبنائهن في مرحلة المراهقة، ذلك لأن هذه المرحلة تكون صعبة ومليئة بالتحديات للأمهات والأبناء على حد سواء، بسبب تغير هرمونات الأبناء، وتحولهم من مرحلة عمرية إلى أخرى مختلفة عنها تماماً.اليك هذه النصائح التي تساعدك على تحسين علاقتك بابنك المراهق.

1- احرصي على إظهار حبك لابنك المراهق

على الرغم من أن المراهق يكون خجول، ويظهر أنه متبلد المشاعر، إلا أنه يكون بحاجة شديدة إلى الشعور بالحب والقبول، خاصة من دائرته المقربة.

اظهري حبك لابنك المراهق بلا خجل او تردد أو خوف من رفضه لمشاعرك، وتأكدي أنه بحاجة إلى هذه المشاعر، ويتأثر بها بشكل إيجابي.

2- خصصي وقت لقضائه مع ابنك المراهق

يميل المراهقون إلى العزلة، ويقاومون بشدة محاولات التواصل معهم، ومع ذلك فإن قضاء وقت خاص مع ابنك المراهق له تأثير إيجابي كبير على علاقتك به، وعلى شخصيته وأدائه الاجتماعي بشكل عام.

3- أنصتي لأفكار ابنك المراهق دون أحكام أو نصائح

إذا كنتِ ترغبين في استمرار الأحاديث بينك وبين ابنك المراهق، فلا تقاطعيه أبداً، وأنصتي إليه باهتمام، دون إصدار أحكام أخلاقية على أفكاره، أو محاولة السخرية أو التقليل من مشاعره، ولا توجهي له اللوم أو النصائح أبداً. فقط أنصتي إليه باهتمام ومحبة وقبول. (نواعم)