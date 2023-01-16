طرق سهلة للتعامل مع انسداد المسام وحب الشباب هذا الشتاء

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يمكن أن يكون هواء الشتاء البارد قاسياً على بشرتكِ، والتي تصبح جافة وبلا حياة، لذلك ليس من المستغرب عندما تصبح المسام المسدودة مشكلة كبيرة، لكن لا تقلقي فهناك الكثير من الطرق اللطيفة والسهلة للحفاظ على المسام واضحة.إذا كنتِ لا تعرفين كيفية العناية ببشرتكِ بشكل صحيح، اليك هذه النصائح من "زهرة الخليج" للتعامل مع انسداد المسام وحب الشباب هذا الشتاء، وبالتالي تحقيق بشرة ناعمة ونضرة تتوهج من الداخل إلى الخارج.- حافظي على ترطيب بشرتكِ: من الضروري أن تضعي في اعتباركِ ترطيب بشرتكِ بشكل كافٍ في جميع الفصول، فترطيب البشرة سيبقيها رطبة ومغذاة بما فيه الكفاية، وتأكدي من اختيار مرطب يناسب نوع بشرتكِ، مع الوضع في الاعتبار عدم الإفراط في استخدام المرطب، لأنه يمكن أن يترك بشرتكِ دهنية.- زيت بذور الكتان: بصرف النظر عن فوائده الصحية العديدة، فإن زيت بذور الكتان هو حل شامل لجميع مشاكل الجلد، حيث يعمل على ترطيب البشرة، إلى جانب تعزيز الملمس، وتقليل جفاف البشرة وتهيجها.- لا تفرطي في التقشير: التقشير هو خطوة أساسية لتحقيق بشرة نظيفة وصحية، إلا أن التنظيف المفرط للبشرة يمكن أن يؤدي إلى جفافها أكثر، ويمكن أن يسبب أيضاً طفحاً جلدياً وتهيجاً في الجلد.- البقاء رطبة: حافظي على ترطيب جسمكِ من الداخل طوال اليوم، يجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق بشرة صافية وتحقيق جسم صحي، والترطيب أمر بالغ الأهمية للبشرة الناعمة والمتوهجة، ويسمح ترطيب بشرتكِ بالتنفس، ما يسمح للأكسجين بالوصول إلى كل خلية في جسمكِ، بما في ذلك الطبقات الخارجية من الجلد، وإذا كانت بشرتكِ جافة، فستكون أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الجلدية، ومن بينها انسداد المسام.- إنعاش البشرة: تماماً مثل النباتات، تحتاج بشرتنا أيضاً إلى جرعة يومية من الهواء النقي للبقاء بصحة جيدة، لكن قد تجعل أشهر الشتاء الباردة من الصعب الخروج والحصول على بعض الهواء النقي، لكن حاولي بقدر الإمكان الحفاظ على إنعاش بشرتكِ من خلال تجديد هواء المنزل أو الخروج للطبيعة في ساعات الصباح المبكر.