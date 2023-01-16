هل يحتوي أحمر الشفاه على مادة الرصاص؟

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نفت الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء صحة اكتشاف الرصاص في مستحضرات التجميل باستخدام الذهب.وأشارت في بيان إلى انه "لا صحة للادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب"، لافتة الى أن ما تم تداوله لا يستند على أسس علمية.كما أكدت أن التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل، والطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية.