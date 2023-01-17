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المرأة

شقيقة جيسيكا عازار الشقراء حديث الجمهور بجمالها.. ماذا تفعل في المكسيك؟ (صور)

Lebanon 24
17-01-2023 | 03:30
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نشرت جنيفر عازار شقيقة المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جنيفر في أحد الأعراس في المكسيك بفستان طويل من الساتان باللون البني يتميز بفتحة عند منقطة الصدر وبفتحة أيضا عند الجانب.

 

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A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)


 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال جنيفر، ومن بينهم شقيقتها جيسيكا التي علقت بالقول: "الأجمل".

 

يُذكر ان جنيفر كانت مذيعة الطقس سابقاً على شاشة الـ mtv.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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