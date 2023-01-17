سيلينا غوميز بعلاقة حب جديدة.. مع من؟

كشفت US Weekly أن الفنانة سيلينا غوميز تواعد المغني الشهير درو تاغارت.

وقال أحد المطلعين للموقع نفسه إن الثنائي يبقيان بعيدين عن الأضواء.

وأكد مصدر آخر للموقع أنهما "يقضيان معاً وقتاً ممتعاً، فهما يذهبان للعب البولينغ أو مشاهدة الأفلام عندما يكونان معاً".

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وتابع أحد المطلعين قائلاً: "على ما يبدو أن سيلينا قد وقعت بحب مغني الروك درو، فهي حنونة جداً معه ولا تستطيع أن تبعد يديها عنه".



وتأتي الأخبار عن علاقة تجمع سيلينا ودرو بعد أربعة أشهر من تأكيد وسيلة الاعلام نفسها عن أن درو يواعد ايف جوبز ابنة ستيف جوبز، إذ بدأت علاقة الثنائي في الصيف الماضي بحسب مصدر أخبر US Weekly في أيلول الماضي.

ثم انفصل الثنائي لاحقاً بطريقة ودية، ولكن استمرت علاقتهما كصديقين بما انهما ناضجان وواعيان حول انفصالهما. (et بالعربي)