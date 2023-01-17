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المرأة

على خطى شاكيرا.. مايلي سايرس تهاجم طليقها في أغنيتها الجديدة

Lebanon 24
17-01-2023 | 14:00
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تسير النجمة العالمية، مايلي سايرس، على خطى المطربة الكولومبية شاكيرا، التي خصصت أغنيتها الأخيرة للانتقام من حبيبها السابق، لاعب كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، الأمر الذي تشابه تماماً مع ما فعلته سايرس، التي وجهت كلمات أغنيتها الأخيرة "زهور"، التي أصدرتها قبل عدة أيام، إلى طليقها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، الذي انفصلت عنه في يناير 2020، بعد زواج دام سنتين.
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وليس من قبيل الصدفة أن تقوم سايرس بطرح أغنيتها الجديدة، التي عادت بها للغناء بعد توقف استمر قرابة الثلاثة أعوام، بنفس تاريخ عيد ميلاد زوجها وحبيبها السابق، خاصة أن كلماتها تشير إلى أنها تتحدث عن قصتها التي انتهت بالانفصال.

وتقول سايرس في أغنيتها: "أستطيع شراء الزهور لنفسي، وكتابة اسمي في الرمال، أتحدث مع نفسي لساعات، نعم، بعض الأشياء التي لا تفهمها".

وتكمل: "لكن يمكنني أن أرقص مع نفسي، أن أمسك يدي بنفسي، أجل يمكنني أن أحب نفسي أفضل مما أحببتني".

وقدمت المطربة الأميركية هذه الكلمات بعاطفة جياشة، تؤكد أنها تعبر عما يجول بخاطرها، وتخاطب شخصاً أحبته بصدق.

يذكر أن قصة الحب التي جمعت الأميركية مايلي سايرس، البالغة من العمر 30 عاماً، بالأسترالي ليام هيمسورث ذي الـ33 عاماً بدأت منذ زمن طويل، إذ إن سايرس خُطبت إلى ليام عام 2012، لكنهما لم يستمرا طويلاً بذلك الوقت، وأعلنا انفصالهما بعد عام واحد.


وتجددت العلاقة بين الثنائي عام 2016، واستمرا في علاقة حب لمدة عامين، قبل أن يعلنا زواجهما عام 2018، لكن هذا الزواج لم يدم كثيراً، وعادت المطربة والمغني للانفصال عام 2020. (زهرة الخليج) 
 


المصدر: زهرة
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