فنانة شهيرة في السجن الانفرادي! (صورة)

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في الوقت الذي تشتهر فيه نجمة برامج الواقع الأميركية كيم كاردشيان بسلوكها الغريب خلال ظهورها في برنامجها "مواكبة كاردشيان"، إلا أن الأمر الذي قد لا يعرفه الكثيرون عنها أنها ناشطة حقوقية ولها أعمال هامة في هذا المجال قد لا يدرك عنها العامة الكثير من المعلومات، حيث تسعى كاردشيان منذ سنين لإصلاح نظام السجون في أميركا، وتحاول تكريس جزءاً من برنامجها الواقعي لهذا الأمر.وسبق لكيم أن قامت بزيارة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2018 لتقديم التماس خاص للعفو عن أليس ماري جونسون وهي مناصرة لإصلاحات العدالة الجنائية حكم عليها بالسجن مدى الحياة عام 1996 وأفرج عنها ترامب عام 2020 بعفو خاص.وبالعودة لنجمة برامج الواقع الأولى في العالم، فقد أرادت كيم إثبات جدية مساعيها لإصلاح السجون، لذا قررت قضاء يوم في سجن "بيليكان باي ستيت"، الذي يقع في منطقة كريسنت، بكاليفورنيا بالولايات المتحدة.ودخلت كيم فعلاً الى الزنازين الانفرادية، وتحدثت إلى السجناء هنالك، من أجل الحصول على نظرة ثاقبة ومعاينة آثار الحبس الانفرادي وكيف يمكن أن يؤثر هذا الأمر على صحة النزلاء النفسية.