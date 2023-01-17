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المرأة

جمالها استثنائي وظهرت مع الهضبة عمرو دياب.. من هي الملكة موني هلال؟ (صور)

Lebanon 24
17-01-2023 | 07:36
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نشرت عارضة الأزياء موني هلال، مجموعة من الصور التي جمعتها بالهضبة عمرو دياب، في إحدى المناسبات وعلقت على الصور بالقول: "Saturday".
 
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وظهرت موني في الصور التي نشرتها، ترتدي فستانًا بنقشة "التايغر". وهي عارضة أزياء مصرية تقيم في الإمارات، واسمها الحقيقي أمينة هلال. 
 
وهذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها الى جانب دياب، ما اثر حيرة البعض لاعتبار انّ موني قد تكون حبيبة الهضبة الجديدة، بعد انفصاله عن الممثلة دينا الشربيني. 
 
 
وحصلت موني على لقب ملكة جمال مصر عام 2018،  ورُشحت في نفس العالم لملكة جمال العالم في النسخة الـ 68، واختارتها اللجنة المنظمة للمسابقة العالمية لتمثيل مصر. (فوشيا) 
 
 
 
المصدر: فوشيا
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