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المرأة

بأغنيها الجديدة التي أثارت الجدل.. شاكيرا تضرب 3 عصافير بحجر واحد

Lebanon 24
17-01-2023 | 11:59
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يبدو أن الفنانة شاكيرا قد ضربت 3 عصافير بحجر واحد، بأغنيها الجديدة التي أثارت الجدل.

فقد استطاعت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، أن ترد اعتبارها حسب ما يفهم من سياق منشوراتها، إذ حملت الأغنية تلميحات "تهكمية" بحق شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل، كما حصدت أرقاما قياسية من المشاهدات والأرباح المالية، وأيضا قامت شاكيرا بمهاجمة والدة لاعب برشلونة سابقاً، بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشمطاء بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.
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وخلال 24 ساعة فقط من طرحها على موقع "يوتيوب"، الخميس الماضي، حصدت الأغنية الجديدة لشاكيرا 66 مليون مشاهدة، وحققت حتى تاريخ كتابة الخبر أكثر من 132 مليون مشاهدة، ما يجعلها من الأغاني الأكثر مشاهدة في المناطق الناطقة بالإسبانية.
 
ووفق تقارير إعلامية، فالأغنية جلبت للمغنية الكولومبية شاكيرا أرباحا مالية بلغت 512 ألف دولار على يوتيوب و500 ألف دولار على أمازون، و360 ألف دولار على سبوتيفاي، ومليونا و200 ألف دولار على أبل.
 
وخلال برنامج "El Programa de Ana Rosa" تم جمع حساب أرباح المغنية شاكيرا من أغانيها الثلاث الأخيرة، واستهدفت من خلالها صديقها السابق وقائد برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه.

وجمعت شاكيرا من الأغنيات الثلاث نحو 15 مليون دولار لتحول الانفصال والجدل بينها وبين صديقها السابق بيكيه إلى نجاح في المجال الفني تجني من خلالها أرباحا مالية ضخمة. (العربية) 
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