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المرأة

العقم لدى النساء.. اختبار ثوري للكشف المبكر عن السبب

Lebanon 24
17-01-2023 | 16:00
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توصل باحثون إلى اختبار جديد يمكنه الكشف المبكر عن اضطراب يصيب المرأة ويُعرف بـ"الانتباذ البطاني الرحمي"، وهو حالة مزمنة مؤلمة يمكن أن تسبب العقم، ومن المقرر أن يعطي هذا الاختبار الجديد الأمل للنساء اللواتي يعانين من هذه الحالة التي تسبب ألماً شديداً في المبايض وأجزاء أخرى من الجسم.
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تشخيص هذا المرض يستغرق نحو ثماني سنوات في المتوسط، إلا أن الاختبار الثوري الجديد يعطي نتائجه في أربعة أسابيع فقط، ما يتيح العلاج في وقت مبكر ويقلّل من فرص الإصابة بالعقم.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية الدراسة الجديدة التي تم فيها تطوير هذا الاختبار باستخدام حمض micro-RNA، وهو الآلية ذاتها التي استُخدمت في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، ومن المقرر أن تُتيح بريطانيا هذا الاختبار هذا الشهر بسعر يُقدّر بـ1000 جنيه إسترليني، مع تطلعات لأن يتم طرحه من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

 
يشار الى أن "الانتباذ البطاني الرحمي" يتسبب في نمو خلايا مشابهة لبطانة الرحم خارج الرحم في المبيضين وقناتَي فالوب والأنسجة المبطِّنة للحوض. وفي حالات نادرة، يمكن العثور على نسيج شبيه ببطانة الرحم خارج المنطقة التي توجد فيها أعضاء الحوض. وهو يُعد مرضاً التهابياً مزمناً يصيب نحو 10٪ من النساء في سنّ الإنجاب، ويمكن أن يسبّب ذلك آلاماً في الحوض والحيض وألماً حين الجماع وضعف الخصوبة والعقم... وفي الوقت الحالي، فإن الطريقة الوحيدة للكشف عن هذا المرض هي التنظير.
المصدر: لها
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