فيفي عبده لشيرين عبدالوهاب: من الحب ما قتل

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كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، أسراراً لأول مرة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تزوجت 5 مرات.وقالت فيفي عبده: "أنا ست واضحة ومبحبش الخيانة وتزوجت خمس مرات ولا أمانع من الزواج العرفي".وتحدثت فيفي عبده، عن مرحلة الطفولة ووالدتها الراحلة، قائلة: "أمي عرفت تربينا وهي كانت بتحب المصارعة وبتضربنا بالكرباج، وأبويا كان رياضي وصحته كويسة".في سياق منفصل، وجهت فيفي عبده، رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية. وقالت فيفي: "من حقك تعيشي مع جوزك بالطريقة اللي تعجبك، ولكن غلط إنهم يصوروها، ومن حقها تعيش براحتها مع جوزها واللي بيحب أحيانا بيخبط في أي حاجة، ومن الحب ما قتل".ونصحت شيرين بالابتعاد عن أصدقاء السوء، مؤكدة "شيرين طيبة وحبت ومن حقها تحب، وأنا بقولها من خبرتي حاولي تقفلي عليك بيتك ومتحاوليش يكون عندك أصدقاء يضروكي".