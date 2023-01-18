موضة "الشعر المتّسخ" على "تيك توك"... ما رأي الخبراء؟

Advertisement

راجت في الفترة الماضية على تطبيق "تيك توك" موضة "الشعر المتسخ"، حيث يروّج أصحاب تلك المقاطع لـ"عدم غسل الشعر"، مدّعين أن هذه العادة تساعد في إطالة الشعر وتمنع تقصّفه.وبعد الضجة التي رافقت هذه الموضة، نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريراً مفصلاً عن خطورة الترويج لفكرة كهذه، لا سيما أن عدد مشاهدات المقاطع تخطّى الـ 190 مليوناً خلال الفترة الماضية.وتحدث خبير الشعر توم سميث عن هذا الأمر للصحيفة، فقال: "البعض يعتقد أن عدم غسل الشعر لأيام يجعله أكثر صحة، لكن هذه المعلومات خاطئة تماماً". وأضاف: "لا أدلة علمية تؤكد أن عدم غسل شعرك أو فروة رأسك أمر مفيد، ولكن غالباً ما يلاحظ الأشخاص أن تحسناً يطرأ على شعرهم عند التقليل من مرات غسله، إنما هذا يحصل لأن الشعر لا يتعرض لحرارة المجفّفات التي تعمل على تقصّفه وجفافه، ولا علاقة له بغسل فروة الرأس أو الشعر".وأوضح سميث أن "أنواع الشعر مختلفة، ولكن لا مانع من غسل الشعر يومياً إذا لم يكن الشعر مصبوغاً، أما أصحاب الشعر المصبوغ فيمكنهم تقليل مرات الغسل الأسبوعية، لكن حتماً لا يُنصح بترك الشعر بدون غسيل لأيام".وكذلك أكد خبير ومصفّف الشعر إنان إمير في التقرير أن "غسل الشعر يومياً غير ضار، ففروة الرأس هي تماماً كالجلد، الذي يحتاج الى تنظيف من الملوثات بشكل يومي، بل على العكس فإن غسل الشعر بشكل منتظم وتجفيفه بالطريقة الصحيحة سيحافظان على فروة الرأس، ويساعدان على نمو الشعر بشكل أفضل".وعن ترك الشعر بدون غسيل لأيام، قال إمير: "تلوث الشعر سيؤدي الى انسداد المسامات الموجودة في فروة الرأس إثر تراكم الأوساخ عليها، وهذا ما سيجعل الشعر أكثر هشاشةً وضعفاً".