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المرأة

ميغان ماركل تتلقى اعتذاراً من كاتب مقال مسيء إليها.. إليكم ما كتبه عنها!

Lebanon 24
18-01-2023 | 08:00
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أعلن الصحافي البريطاني، جيريمي كلاركسون، أنّه قدّم اعتذاره إلى ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري، بسبب مقالة هاجم فيها دوقة ساسكس بشدة.

وبعد المسلسل "الوثائقي" الأخير للزوجين على "نتفليكس"، بعنوان "هاري آند ميغان"، الذي تلاه نشر مذكرات هاري، كتب جيريمي كلاركسون، مقالة في صحيفة "ذي صن"، تطرق فيها إلى دوقة ساسكس.
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وأشار، في المقالة، إلى أنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه ميغان على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا، بينما تهتف الجماهير في وجهها: (يا للعار!)".

وقد تلقت منظمة المعايير الصحافية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) أكثر من 20 ألف شكوى، بشأن المقالة التي ندد بها، أيضاً، الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وقال الصحافي، البالغ 62 عاماً: "أشعر بالرعب، لأنني سببت الكثير من الأذى"، مشيراً إلى أنه استند في المقالة إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل (غايم أوف ثرونز)".

ووصف ناطق باسم هاري وميغان: "اعتذارات" الصحيفة بـ"الخدعة الإعلامية"، مشيراً إلى أنّ "ذي صن" لم تتصل حتى بدوقة ساسكس، للاعتذار إليها.

وكتب كلاركسون، في منشور عبر "إنستغرام": "في صباح عيد الميلاد، أرسلت بريداً إلكترونياً إلى هاري وميغان في كاليفورنيا، لتقديم اعتذاري"، مضيفاً: "قلت لهما إنني كنت مشوشاً مما قالاه عبر التلفزيون، إلا أنّ اللغة التي استخدمتُها في مقالتي كانت مخزية، وأشعر بالأسف الكبير لاعتمادها".
المصدر: زهرة
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