الفنانة الشهيرة تُحرج مذيعة بسبب سؤال: "دوشتي أمي"!



أحرجت الفنانة هنا الزاهد مذيعة الراديو لينا الطهطاوي، خلال لقاء أجرته معها في أحد البرامج الإذاعية حين سألتها عن قصة الخاتم الذي تضعه في إصبعها.



ونشرت هنا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام"، مقطع فيديو من اللقاء ظهرت فيه وهي تسأل لينا بطريقة عفوية وكوميدية: "ممكن تحكيلنا حكاية الخاتم اللي أنتي لسه شارياه؟"... لتردّ عليها لينا بطريقة غريبة قائلةً: "قالتلي هنا إن الخاتم حلو"، واستكملت حديثها ضاحكة: "الخاتم جواه قلب".

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وعلّقت هنا على الفيديو بالقول: "دوشتي أمي بالخاتم اللي جواه قلب، يارتني ما قلت حلو". (لها) ونشرت هنا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام"، مقطع فيديو من اللقاء ظهرت فيه وهي تسأل لينا بطريقة عفوية وكوميدية: "ممكن تحكيلنا حكاية الخاتم اللي أنتي لسه شارياه؟"... لتردّ عليها لينا بطريقة غريبة قائلةً: "قالتلي هنا إن الخاتم حلو"، واستكملت حديثها ضاحكة: "الخاتم جواه قلب".وعلّقت هنا على الفيديو بالقول: "دوشتي أمي بالخاتم اللي جواه قلب، يارتني ما قلت حلو". (لها)