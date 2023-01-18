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المرأة
عادات خاطئة تشعر طفلك بالإهمال
Lebanon 24
18-01-2023
|
23:00
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يحتاج الطفل إلى الاهتمام، ويشعر بالحزن والقسوة عندما يستجدي الاهتمام من والدته، ولا يجده. ولكن الأم التي يشعر طفلها بالإهمال، لا تفعل هذا متعمدة، إنما تقوم ببعض العادات الخاطئة التي تبدو عادية ظاهراً، ولكنها تؤثر سلباً على علاقتها بطفلها، وتشعره بالإهمال. فاحذري من هذه الامور:
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1- الإفراط في استخدام الهاتف
الالتصاق بالهاتف طوال اليوم، سواء لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو الدردشة مع صديقاتك، يسرق انتباهك بالكامل، ومهما حاول طفلك لفت نظرك، فإنه لن ينجح في الحصول على اهتمامك.
لذا خصصي وقتاً لاستخدام الهاتف، واحرصي على إغلاق الهاتف تماماً في الأوقات المخصصة للاهتمام بطفلك.
2- عدم ترتيب أولوياتك
بالتأكيد هناك الكثير من المهام والأنشطة التي تقومين بها في المنزل، مثل الأعمال المنزلية، وإعداد الطعام، أو ممارسة هوايتك، هذه أمور طبيعية، ولكن عدم ترتيبك لأولوياتك، يجعل اهتمامك بطفلك يتراجع على قائمتك.
لذا احرصي على ترتيب أولوياتك، على أن يكون طفلك على قمة أولوياتك، حتى لو اضطررتِ لتأجيل بعض المهام والأنشطة.
3- العمل خارج الأوقات الرسمية
سواء كنتِ تعملين من المنزل أو بدوام كامل، يجب ألا يتعدى وقت العمل على وقتك الخاص، فالعمل خارج الأوقات الرسمية يسرق من وقتك المخصص للاهتمام بطفلك.
لذا لا تسمحي باقتحام العمل لوقتك مع أسرتك، إلا في ظروف خاصة واستثنائية. (نواعم)
المصدر: نواعم
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