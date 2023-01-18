بعد تعرضها لحادث سير مروع.. الفنانة اللبنانية تكشف تفاصيل خاصة لأول مرة

كشفت الممثلة ريتا حرب بتصريحاتها في البودكاست الأول الذي جمعها بالفنان كارولس عازار عن كرهها لشخصية الرجل الرمادي والذي جسدها كارلوس بشخصية طارق ضمن الأحداث في مسلسل "ستليتو".



Advertisement وإتفق الثنائي على أن العمل جمعهما بصداقة قوية خاصة مع قيس الشيخ نجيب وسامر المصري. وإعترفت ريتا حرب أن شخصية جويل التي جسدتها ضمن ستيليتو أثرت عليها كثيراً؛ حتى داخل منزلها فتجد بناتها بكثير من المواقف ينادونها "جويل ". أما كارلوس، فأكد أن شخصية طارق موجودة بالحياة وقد جمع تفاصيلها من كثير من الأشخاص حوله.وإتفق الثنائي على أن العمل جمعهما بصداقة قوية خاصة مع قيس الشيخ نجيب وسامر المصري.