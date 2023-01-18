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المرأة

بعد تعرضها لحادث سير مروع.. الفنانة اللبنانية تكشف تفاصيل خاصة لأول مرة

Lebanon 24
18-01-2023 | 14:00
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كشفت الممثلة ريتا حرب بتصريحاتها في البودكاست الأول الذي جمعها بالفنان كارولس عازار عن كرهها لشخصية الرجل الرمادي والذي جسدها كارلوس بشخصية طارق ضمن الأحداث في مسلسل "ستليتو".
وإعترفت ريتا حرب أن شخصية جويل التي جسدتها ضمن ستيليتو أثرت عليها كثيراً؛ حتى داخل منزلها فتجد بناتها بكثير من المواقف  ينادونها "جويل ". أما كارلوس، فأكد أن شخصية طارق موجودة بالحياة وقد جمع تفاصيلها من كثير من الأشخاص حوله.
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وإتفق الثنائي على أن العمل جمعهما بصداقة قوية خاصة مع قيس الشيخ نجيب وسامر المصري.
 


وكشف كارلوس عازار أنه ثاني شخص تلقى خبر الحادث الذي تعرضت له ريتا حرب أثناء تصوير مسلسل ستيليتو. أما ريتا فأكدت أن هذه الفترة تعتبرها محطة قاسية وصعبة جداً؛ خاصة أنها كانت خارج بلدها تستعد لتصوير عملها فتغيّر كل شيء بلحظة.

ووجهت رسالة شكر من قلبها لكل فريق عمل المسلسل الذين ساندوها كثيرا في هذه الفترة حتى بالمناسبات لم يتركوها تحتفل أبدا لوحدها.

وترى أن ستيليتو ساعدها أيضاً بالحادث؛ فتعترف لأول مرة أن إرتباطها بتصوير ستيليتو جعلها في تحدي لتتعافى أسرع. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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