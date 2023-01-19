بعدما طلب "زين" قضاء ليلة معها الممثلة اللبنانية رزان جمال تتصدر التراند.. فمن هي بطلة مسلسل "الثمن"؟ (صور)

أصبحت الممثلة اللبنانية رزان جمال حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تألقها في أداء شخصية "سارة" في مسلسل "الثمن" الذي يعرض حاليا على قناة mbc ومنصة "شاهد".

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رزان جمّال (@razanejammal)





فمن هي رزان جمال وما هي أعمالها السابقة؟

رزان ممثلة تحمل الجنسيتين اللبنانية والبريطانية، ولدت في بيروت عام 1987، وبدأت مسيرتها الفنية كمقدمة إعلانات تلفزيونية، وكان عمرها آنذاك 15 عامًا.

ومن بعدها شاركت في أكثر من حملة إقليمية لعلامات تجارية في الشرق الأوسط، وعندما وصلت إلى سن 18 عامًا قررت دراسة إدارة الأعمال، وبعد تخرجها تم اختيارها لتمثيل أدوار في أكثر من عمل أجنبي.

انتقلت إلى العمل التلفزيوني أثناء تواجدها في الولايات المتحدة حيث شاركت في السينما في أكثر من فيلم، وعندما عادت إلى مسقط رأسها حصلت على أدوار في السينما العربية كان آخرها مسلسل "الثمن".

أبرز أعمال رزان جمال الفنية: كارلوس، صيف قاس، الطيران، الجن، امبراطورية مين، سرايا عابدين، ما وراء الطبية وغيرها.

وتدور قصة مسلسل "الثمن" حول "سارة" سيدة أرملة تفقد زوجها ووالد طفلها في حادث سير وترفض عائلة الزوج التعرّف على الطفل، خاصة وان الأب لم يكن راضيًا عن هذه الزيجة. وتزداد حياة هذه المرأة صعوبة بعد اكتشافها اصابة طفلها باللوكيميا (سرطان الدم) لتبدأ حاجتها في جمع المال لعلاج طفلها.

وتستدين "سارة" من أصدقائها لعلاج ابنها ولكنها بحاجة لمبلغ كبير فتطلب المبلغ من "زين" صاحب الشركة التي تعمل فيها الناقم على النساء فوافق شرط ان تمضي معه ليلة فقبلت.

وفي الحلقة الثالثة من المسلسل يعرض مشهد الليلة التي وافقت سارة على قضائها مع زين ليتحول الى تراند على السوشيل ميديا.

ويقع زين في حب "سارة" ولكنها في المقابل تكرهه لما حصل معه.

والثمن من بطولة نخبة من الممثلين اللبنانيين والسورين من بينهم: باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان، صباح جزائري، رفيق علي أحمد، رنده كعدي، طلال مارديني، وغيرهم.