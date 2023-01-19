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المرأة

شاكيرا ليست الوحيدة... هذه الفنانة تهاجم زوجها السابق في أغنيتها

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:00
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تسير الفنانة مايلي سايروس على نفس خطى الفنانة شاكيرا فيما يخص هجومها على حبيبها السابق جيرارد بيكيه، والد طفليها، وذلك في أغنيتها التي أطلقتها مؤخراً.
 
 
فقد وجهت مايلي سايروس كلمات أغنيتها الأخيرة Flowers، التي أطلقتها قبل عدة أيام، إلى زوجها السابق الممثل الأسترالي الشهير ليام هيمسورث، حيث انفصلا في 2020 بعد عامين من الزواج.
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وأطلقت مايلي أغنيتها تزامناً مع يوم ميلاد زوجها السابق، والغريب أن الأغنية جاءت بعد توقف عن تقديم أي عمل غنائي استمر قرابة ثلاث سنوات، وكلماتها تشير إلى أنها تتحدث عن قصتها التي انتهت بالفراق.
 
 
وتقول سايروس في أغنيتها: "يمكنني شراء الزهور لنفسي، وكتابة اسمي على الرمال، والتحدث إلى نفسي لساعات، نعم، بعض الأشياء التي لا تفهمها".
 
 
وتتابع: "لكن يمكنني أن أرقص مع نفسي، وأمسك يدي بنفسي، نعم، يمكنني أن أحب نفسي أفضل مما أحببتني".
 
 
وأعطت مايلي سليروس هذه الكلمات بعاطفة كبيرة، مؤكدة أنها كانت تعبر عما يدور في ذهنها وتخاطب شخصاً تحبه حقًا.

 
 
يُشار إلى أن قصة الحب التي جمعت مايلي سايروس، 30 عاماً، وويليام هيمسورث، 33 عاماً، بدأت منذ وقت طويل، حيث جمع الحب الزوجان السابقان في عام 2012، لكنهما لم يصمدا طويلاً في ذلك الوقت، وأعلنا انفصالهما بعد سنة. تجددت العلاقة بين الثنائي عام 2016، واستمرا في علاقة حبهما لمدة عامين، قبل إعلان زواجهما عام 2018، لكن هذا الزواج لم يدم طويلا، وعادا للانفصال عام 2020. (سيدتي)
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