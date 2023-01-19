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المرأة

مذيعة جديدة على شاشة الـ MTV.. من هي؟ (فيديو وصور)

Lebanon 24
19-01-2023 | 02:00
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ينطلق يوم الأربعاء 25 كانون الثاني برنامجا جديدا عبر شاشة الـ MTV بعنوان "الليلة سوا"، وهو برنامج ألعاب ومنافسة يستضيف عدة ضيوف من المشاهير.

 

وتقدّم البرنامج ميرا طفيلي في تجربتها التلفزيونية الأولى.

 

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A post shared by MIRA TOUFAILY ميرا طفيلي (@toufailymira)


 
 

ميرا هي وصيفة ملكة جمال لبنان 2018، وانتقلت منذ سنوات إلى دبي حيث تعمل في إحدى الشركات.

 

وتعرف ميرا بجرأة إطلالاتها، فهل ستنجح في مجال التقديم؟

 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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