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المرأة

بسبب أزمتها الصحية... تأجيل تصوير فيلم الفنانة الشهيرة الجديد

Lebanon 24
19-01-2023 | 11:00
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علمت "لها" أن المخرج وائل إحسان قرر تأجيل تصوير عمل "عصابة عظيمة"، والذي كان مقرراً البدء بتصويره خلال أيام قليلة، الى آخر شباط المقبل لحين تماثل الفنانة إسعاد يونس للشفاء، بعد الجراحة التي خضعت لها لتغيير مفصل بعد سقوطها في منزلها.
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يُذكر أن فيلم "عصابة عظيمة" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة الفنانين إسعاد يونس ومحمد محمود، وإخراج وائل إحسان.

كما تسبّبت إصابة إسعاد يونس في تأجيل تصوير دورها في مسلسل "كامل العدد" مع الفنانين دينا الشربيني وشريف سلامة، للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2023، وتلعب يونس خلال الأحداث دور والدة الفنان شريف سلامة وزوجة الفنان تميم عبده.

علماً أن إسعاد يونس غادرت المستشفى وتخضع حالياً لجلسات العلاج الطبيعي في منزلها. (لها)
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