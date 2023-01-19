مرصعة بالألماس.. كيم كاردشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا

اشترت كيم كاردشيان قطعة تذكارية أيقونية عبارة عن قلادة صليب، كانت قد ارتدتها الأميرة ديانا مرة واحدة فقط، مقابل مبلغ 197 ألف دولار.

وأكدت الشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة عملية البيع لموقع DailyMail.com.

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وتُعرف القلادة النادرة المرصعة بالألماس والجمشت، بوزن إجمالي يبلغ 5.25 قيراطاً تقريباً، والتي تم طرحها للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء في دار سوذبيز، باسم صليب عطالله Attalah Cross.

واشتهرت الأميرة ديانا بارتدائها عام 1987 في حفل خيري بلندن مرتدية زياً أرجواني اللون.

وكشف مصدر مقرب من كيم كاردشيان أنها تتشرف بامتلاك قطعة مجوهرات رائعة ارتدتها الأميرة الراحلة مرة واحدة، وأن تضيفها إلى مجموعتها المتزايدة من التذكارات التاريخية التي ارتدتها نساء قويات ومبدعات ألهمنها. (سيدتي)